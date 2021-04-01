Эпидемия коронавируса в стране может закончиться к августу
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны,
— заявил академик РАН Виктор Малеев.
Однако ученый предупредил, что к осени возможен новый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.
В среду в Минздраве России заявили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.
В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшие сутки оперативный штаб отчитался о 8275 новых заболевших.
Фото с сайта gtrkkursk.ru