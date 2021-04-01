Эпидемия коронавируса в стране может закончиться к августу

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны,

— заявил академик РАН Виктор Малеев.

Однако ученый предупредил, что к осени возможен новый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

В среду в Минздраве России заявили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.

В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре — цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшие сутки оперативный штаб отчитался о 8275 новых заболевших.

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