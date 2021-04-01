Громкость музыки в торговых точках Петрозаводска убавят 2 апреля

2 апреля в рамках всемирного месяца информирования об аутизме в Петрозаводске пройдет акция «Гораздо молча». Поддержать мероприятие планируют торговая сеть «Перекресток», Карелреспотребсоюз, ООО «Городской рынок», гипермаркет «Сигма».

«Акция предполагает уменьшение или выключение музыкального сопровождения, выключение экранов в торговых объектах для снижения чувства дискомфорта людей с аутизмом при посещении магазинов»,

- прокомментировали новость в Министерстве экономразвития Карелии.

Ежегодно 2 апреля отмечается Ввемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Дата была установлена Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2007 года. Аутизм - нарушение развития, которое является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга. Для аутизма характерны особенности в плане социального взаимодействия, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств.

Ранее мы сообщали, что 2 апреля здание Минздрава на проспекте Ленина подсветят синим цветом. (фото smmis.ru)