В Петрозаводске продолжают проверять пассажирские автобусы

В Петрозаводске автоинспекторы продолжают проверять автобусы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

По данным ГИБДД, особое внимание уделяется проверке технического состояния автобусов, наличию необходимой документации, соблюдению водителями режима труда и отдыха, пресечению нарушений ПДД РФ.

Регулярные проверки автобусов проводят автоинспекторы на пункте убытия пригородных и междугородных маршрутов.