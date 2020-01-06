06 января 2020, 09:50
Общество

В Петрозаводске продолжают проверять пассажирские автобусы

Регулярные проверки проводят на пункте убытия пригородных и междугородных маршрутов

В Петрозаводске автоинспекторы продолжают проверять автобусы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

По данным ГИБДД, особое внимание уделяется проверке технического состояния автобусов, наличию необходимой документации, соблюдению водителями режима труда и отдыха, пресечению нарушений ПДД РФ.

Регулярные проверки автобусов проводят автоинспекторы на пункте убытия пригородных и междугородных маршрутов. 

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пассажирские перевозки
пассажирский автобус
проверки
Госавтоинспекция Петрозаводска