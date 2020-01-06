06 января 2020, 09:50
В Петрозаводске продолжают проверять пассажирские автобусы
Регулярные проверки проводят на пункте убытия пригородных и междугородных маршрутов
В Петрозаводске автоинспекторы продолжают проверять автобусы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
По данным ГИБДД, особое внимание уделяется проверке технического состояния автобусов, наличию необходимой документации, соблюдению водителями режима труда и отдыха, пресечению нарушений ПДД РФ.
Регулярные проверки автобусов проводят автоинспекторы на пункте убытия пригородных и междугородных маршрутов.