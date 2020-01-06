В БСПМ Петрозаводска реаниматологов вдвое меньше, чем необходимо

В Петрозаводске на новогодних праздниках возникли сложности в работе Больницы скорой медицинской помощи. Как мы сообщали ранее, пришлось даже собирать экстренное совещание вчера поздно вечером.

«Ситуацию утяжеляет и отсутствие реаниматологов. При 16 ставках в БСМП работают только 8 реаниматологов»,

– отметил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Республики Карелия

Михаил Охлопков.

Между тем, из-за гололеда за первые сутки нового 2020 года в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи поступило очень много пациентов с переломами. Врачи очень нужны.

При анализе ситуации выяснилось, что часть нагрузки прибавляют неработающие в праздничные дни рентгенкабинеты поликлиник. Решено, что в ближайшее время в поликлиниках начнут работать рентгенкабинеты и травматологи.

Кроме того, часть больных с проксимальными переломами бедра будут перенаправляться в травматологическое отделение Республиканской больницы.

Напомним, на данный момент в травматологическом отделении БСМП , по данным Охлопкова, на 70 койках находятся до 90 человек. Один пациент с угрожающим состоянием находится в нейрохирургическом отделении.