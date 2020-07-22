В Петрозаводске поставили спектакль по роману Андрея Белого

Действие романа, написанного почти сто лет назад и признанного вершиной русского символизма, в трактовке петербургского режиссера Петра Шерешевского перенесено в наши дни.

Откровенное глумление над временем, когда любое слово, чувство или событие должно быть пропущено через фильтры инстаграма, постмодернистская ирония, обесценивающая драму растленного этим временем человека, – вот фирменный язык режиссера, по-новому взглянувшего на Библию символизма. Художественное решение спектакля придумала петербургская художница Надежда Лопардина – постоянный творческий партнер Петра Шерешевского.

В спектакле заняты заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Мойковский, заслуженный артист России и Карелии Валерий Чебурканов, заслуженный артист Карелии Дмитрий Максимов, заслуженная артистка Карелии Виктория Фёдорова, заслуженная артистка Карелии Светлана Кяхярь, актеры «ТМ» ( в том числе и недавно принятые в труппу) – Евгения Верещагина, Дмитрий Константинов, Виктория Бикетова и Руслан Арифуллин. Спектакль петрозаводская публика увидит в начале нового театрального сезона, который откроется осенью.

Петр Шерешевский - российский режиссёр театра и кино, сценарист, драматург, главный режиссёр Камерного театра Малыщицкого (СПб). Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по кафедре режиссуры (мастерская профессора И. Б. Малочевской). В 1997—1999 годах работал режиссёром в театре имени В. Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург). В 2004 году стажировался в студии при национальном театре Лондона. Ставил спектакли в театрах Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Воронежа, Омска, Новокузнецка, Челябинска, Барнаула, Ижевска и пр. Лауреат и номинант многочисленных театральных премий, в том числе высшей премии СПб «Золотой софит» и высшей российской театральной премии «Золотая маска». В петрозаводском театре работает впервые.