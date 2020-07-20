В Карелии снимают фильм про посещение кладбищ

В Карелии идут съемки фильма по пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина. Кинокомпания «Искусство для людей» снимает художественный фильм под рабочим названием «Родительский день», так же называется и пьеса, на которой он основан, сообщает портал Е1.RU.

— Пьеса о том, как мать и сын ездят по провинции, по могилам своих родственников. И хотят потратить на это один день, но, естественно, все идет наперекосяк, в один день они не укладываются. Они ссорятся, мирятся и выясняют отношения,

— рассказал Алексей Еньшин.

Режиссером-постановщиком фильма стал Виктор Рыжаков, с января 2020 года он художественный руководитель московского театра «Современник».

Съемки фильма проходят в Олонецком районе Карелии. Несколько эпизодов будет снято в Мегреге, Видлице, Рыпушкалицах, Туксе.

Автор пьесы, положенной в основу сценария – Алексей Еньшин, ученик екатеринбургского драматурга и театрального режиссёра Николая Коляды, хорошо известного петрозаводчанам по поставленной театром «Творческая мастерская» пьесе «Баба Шанель».