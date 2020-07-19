Московский музей собирает коллекцию, посвященную опыту самоизоляции

Один из музеев в Москве намеревается сформировать коллекцию, посвященную опыту самоизоляции. Для этого горожан просят поделиться артефактами, которые ассоциируются с пандемией и опытом переживания карантина. По итогам сбора музей подготовит онлайн-проект и выставку.

Желающих стать соавторами проекта просят рассказать, как они переживали самоизоляцию и какие впечатления о городе и его жителях хотелось бы сохранить для предков. Команда музея ждет фотографии, видео, а также рассказы о вещах, которые стали важными в новых условиях. Это могут быть пропуск на перемещение по городу, кулинарная книга, по которой вы готовили весь карантин, или дневник.

Чтобы принять участие, нужно поделиться своей историей на почту isolation@mosmuseum.ru или заполнить форму до 31 августа включительно. Создатели экспозиции обещают, что каждая заявка будет иметь обратную связь.

Может, в Карелии тоже найдутся энтузиасты для сбора и создания подобной экспозици?