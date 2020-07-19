Мимо буфета: В театрах теперь можно выпить и закусить там, где удобно

Театры в России теперь могут самостоятельно заключать договоры с организациями, реализующими мелкорозничную торговлю для зрителей, а не договоры аренды помещений театров, которые заключались ранее, сообщает Интерфакс.

Постановление позволит театрам заключать договоры на размещение передвижных средств без проведения конкурсных процедур и в неизолированных помещениях (например, в холлах театров), а также снизит риск возможных претензий со стороны контролирующих органов.

«Для наших театров это долгожданное решение, и мы благодарны правительству РФ за поддержку в этом вопросе. Очень важно создать комфортные условия зрителям, чтобы они могли посетить буфеты или точки мелкорозничной торговли в удобных для этого местах, а не в четко регламентированных помещениях театров, как это было ранее»,

- прокомментировала постановление министр культуры Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Соответствующее постановление правительства «О внесении изменения в положение о театре в Российской Федерации» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.