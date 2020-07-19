Елена Ваенга обнародовала фотографии мужа

После долгого периода самоизоляции «королева шансона» Елена Ваенга впервые выступила на открытии «Славянского базара» в Белоруссии. Обновился и ее Инстаграм.

Елена Ваенга опубликовала в личном блоге в "Инстаграм" фотографию с мужем Романом Садырбаевым. Отметив, что присутствует на празднике музыки вместе со своей второй половинкой.

43-летняя певица крайне редко публикует фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина. Елена Ваенга старается не разглашать подробности личной жизни и тщательно уберегает возлюбленного от критики и нелестных взглядов многочисленных поклонников.

Поклонники Елены восхитились внешним видом певицы, но ревностно оценили имидж ее супруга.

«Какой пестрый костюм! Филипп Бедросович еще не пришел за ним?»,

– шутливо поинтересовались фанаты Ваенги.

Сама же королева шансона не стала комментировать образ мужа и подписала кадр одними лишь смайликами.