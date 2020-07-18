Сказки школьниц из Петрозаводска опубликовали в австрийском издании

Произведения карельских школьниц Софьи Кожевниковой и Дарьи Сергушкиной появились на странницах первого номера новой австрийской газеты «Weather Report» («Прогноз погоды»). Об этом сообщается в официальном паблике правительства Карелии.

Экосказки «Марсиане» и «Монолог листа» читатели увидят на русском и немецком языках. Газета появится во всех учреждениях культуры австрийской столицы.

Как отмечают авторы сообщения, творческое сотрудничество петрозаводских школьников с австрийскими исследователями началось в прошлом году, когда художник и философ Эдит Паер приехала в Карелию. Коллекция местных артефактов и записанные на деревянных дощечках мечты карельских ребят стали частью экспозиции музея «Museum am Bach» («Музей у ручья»), а также книги художницы.