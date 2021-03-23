В Петрозаводске пешехода сбили прямо на переходе

Легковой автомобиль столкнулся с пешеходом на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе пересечения проспекта Александра Невского с Машезерской улицей, сообщает сайт ДТП ПТЗ.

Инцидент произошел 21 марта в 17:21, в вечерний «час пик», его записала камера наружного наблюдения.

Водитель не убедился в безопасности маневра, а пешеход двигался достаточно быстро и неожиданно выскочил перед машиной.

Видео с камеры компании «Ситилинк»

Фото – скриншот видео