23 марта 2021, 20:06
В Петрозаводске пешехода сбили прямо на переходе
Момент наезда на проспекте Александра Невского попал на камеру видеонаблюдения
Легковой автомобиль столкнулся с пешеходом на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе пересечения проспекта Александра Невского с Машезерской улицей, сообщает сайт ДТП ПТЗ.
Инцидент произошел 21 марта в 17:21, в вечерний «час пик», его записала камера наружного наблюдения.
Водитель не убедился в безопасности маневра, а пешеход двигался достаточно быстро и неожиданно выскочил перед машиной.
Видео с камеры компании «Ситилинк»
Фото – скриншот видео