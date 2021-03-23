23 марта 2021, 16:40
В Кондопоге будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве
В случае обвинительного приговора и максимально возможного наказания, обвиняемый выйдет на свободу только в 79 лет
Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает Следком Карелии.
По версии следствия, 17 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в селе Кончезеро Кондопожского района, поссорился с одним из местных жителей и причинил ему ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных травм мужчина скончался, а обвиняемый был задержан и заключен под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Фото с сайта vademec.ru