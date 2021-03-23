Житель Карелии осужден за оскорбление сотрудника полиции

Житель Кеми был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе разбирательства сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

Находясь в больнице, мужчина в присутствии медицинского персонала, обращаясь к одному из сотрудников полиции, высказался в его адрес используя нецензурные выражениями.

На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что причиной данного преступления послужило опьянение.

Мировой судья, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, приговорил осужденного к 240 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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