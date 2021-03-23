23 марта 2021, 15:51
Происшествия

Житель Карелии осужден за оскорбление сотрудника полиции

Подсудимый пояснил, что причиной преступления стало состоянии алкогольного опьянения

Житель Кеми был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе разбирательства сотрудники полиции заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем его направили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

Находясь в больнице, мужчина в присутствии медицинского персонала, обращаясь к одному из сотрудников полиции, высказался в его адрес используя нецензурные выражениями.

На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что причиной данного преступления послужило опьянение.

Мировой судья, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, приговорил осужденного к 240 часам обязательных работ. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Фото с сайта static.mk.ru

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