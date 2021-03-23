Хозяин магазина в Карелии запер воров и сторожил их до приезда полиции

Вчера утром в полицию Питкярантского района позвонила 42-летняя женщина. Она сказала, что воры забрались в продуктовый магазин, принадлежащий ее мужу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказала звонившая, в магазине сработала сигнализация. Тогда женщина через мобильник подключилась к камере наблюдения, установленной в торговой точке, и увидела, как злодеи забирают деньги из кассы.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Там их уже ждал хозяин магазина. Он забаррикадировал все выходы из здания и караулил злоумышленников.

Подозреваемые - 24-летний и 25-летний мужчины - были взяты с поличным. При себе у них нашли 25 тысяч рублей и продукты питания.

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