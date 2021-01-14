В Петрозаводске экскаватор сбил пожилого мужчину

Сегодня на проспекте Александра Невского в Петрозаводске экскаватор совершил наезд на пожилого мужчину, сообщает dtpptz.ru.

Пешеход переходил улицу по нерегулируемому переходу в районе пересечения с улицей Машезерская. В это время экскаватор двигался по проспекту Александра Невского в сторону улицы Маршала Мерецкова.

По предварительной информации мужчина получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Происшествие запечатлела видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк». (Фото: dtpptz.ru)