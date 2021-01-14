Количество детей, пострадавших в ДТП, сократилось на четверть

В прошлом году на дорогах республики произошло 613 ДТП, в результате которых 69 человек погибли и 754 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Как и раньше, 90 процентов аварий происходит по вине водителей. Пешеходы виновны практически в каждом десятом ДТП. Из-за собственной неосмотрительности в 71 аварии 8 пешеходов погибли и 66 пострадали. На пешеходных переходах по вине водителей погибли 3 пешехода и 42 пострадали.

По вине нетрезвых водителей в минувшем году произошло 84 ДТП, в которых погибли 7 человек и 108 получили травмы.

В результате выезда водителей на встречную полосу произошло 27 столкновений, пострадали 40 человек и 7 человек погибли.

Количество детей, пострадавших в ДТП, в прошлом году сократилось почти на четверть. В то же время значительно больше было детских смертей – погибли 4 ребенка (в 2019 году жертвой ДТП стал один ребенок). Все трагические дорожные происшествия с участием детей произошли по вине водителей. В результате наездов травмировано 29 детей, один ребенок погиб; в качестве пассажиров травмировано 35 детей, 3 ребенка погибли.

Госавтоинспекция также отчиталась об авариях с участием пассажирских автобусов в Петрозаводске.

В 2020 году в карельской столице зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали пассажирские автобусы. В этих авариях 11 человек получили травмы. 5 ДТП произошли по вине водителей автобусов. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 15 ДТП, в которых были травмированы 20 человек.

ГИБДД продолжает проводить специальные мероприятия для профилактики совершения административных правонарушений водителями автобусов и предотвращения ДТП с их участием. Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимых документов, соблюдение водителями режима труда и отдыха и правил дорожного движения. (Фото: Госавтоинспекция)

