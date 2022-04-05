В Петрозаводске переместят общественную территорию

На рабочем совещании в мэрии столицы Карелии решали вопрос реализации проекта общественной территории, ставший победителем конкурса по благоустройству «Комфортная городская среда». Кроме того, чтобы увидеть воочию и подытожить обсуждения по переносу общественной территори, участники мероприятия выехали на место. Об этом сообщила председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению регионального парламента самоуправлению Анна Лопаткина.

«Сразу отмечу, что проект будет реализован! Тут ни сомнений, ни волнений нет. Но возникла необходимость переехать на иную территорию, сохранив при этом и наполнение, и дизайн нашего проекта»,

- отметила депутат.

Она также рассказала, что перенос общественной территории необходим в связи с комплексным развитием Октябрьского района. Напомним, что на реализацию проекта выделено 1,2 млрд федеральных рублей. Эти средства планируют потратить на модернизацию электросетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения. Далее программа включает реновацию жилья, возможность подключить к новым сетям многоквартирные жилые дома, которые будут построены на участках, освободившиеся после сноса аварийного жилья.

Кроме того, общественная территория, определенная раннее около дома 40 по Октябрьскому проспекту, попадет под застройку, и неэффективно расходовать сейчас бюджетные деньги было бы неразумно. Поэтому для переноса участники заседания рассмотрели три территории. Выбор остановился на территории в центре сквера Анны Лисицыной. Фото: vk.com/annalopatkinakarelia