05 апреля 2022, 09:20
Еще двое жителей Карелии умерли от ковида
Число новых выявленных случаев коронавируса последние дни держится на одном уровне
На 5 апреля в Карелии зарегистрированы 131870 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17252 ребенка.
За прошедшие сутки выявили 106 инфицированных (12 - дети), из них непривитых – 91 (85,8%). Это примерно то же соотношение, что было последние дни.
В ковидных стационарах получают лечение 290 пациентов, в состоянии средней тяжести – 257 человек, в тяжелом – 29 (из них непривитых - 29).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 127199 человек, за последние сутки – 354.
За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1469 человек. // Фото: ronstik/pixabay.com