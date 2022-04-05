Еще двое жителей Карелии умерли от ковида

На 5 апреля в Карелии зарегистрированы 131870 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17252 ребенка.

За прошедшие сутки выявили 106 инфицированных (12 - дети), из них непривитых – 91 (85,8%). Это примерно то же соотношение, что было последние дни.

В ковидных стационарах получают лечение 290 пациентов, в состоянии средней тяжести – 257 человек, в тяжелом – 29 (из них непривитых - 29).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 127199 человек, за последние сутки – 354.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1469 человек. // Фото: ronstik/pixabay.com