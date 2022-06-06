В Петрозаводске оптимизировали работу городских библиотек

Работа учреждения «Централизованная библиотечная система», в которое входят девять городских филиалов, сегодня обсуждалась на пленарном заседании мэрии карельской столицы. Речь шла о том, что представление о них меняется, а постоянных читателей становится все больше. Сейчас их насчитывается 17 тысяч.

По мнению директора учреждения ЦБС Юлии Нестеровой, отношение к библиотекам, как о пунктах выдачи и хранения книг, изменилось. Они превратились информационные и досуговые центры, в которых можно не только подобрать литературу, но получить доступ к муниципальным и государственным услугам, к правовым базам.

«Если вы взяли книгу в библиотеке на Древлянке около дома, то сдать ее можно, например, на Октябрьском, рядом с работой. И так в любом районе города, где есть библиотеки Петрозаводской ЦБС. Кроме того, стать пользователем можно без регистрации в городе, также можно получить бесплатный доступ к электронным книгам»,

рассказала Юлия Нестерова.

Она добавила, что в библиотеках жизнь кипит. Ежегодно там проводят более 300 различных мероприятий - мастер-классы, игры, выставки. На базе учреждений работают клубы для взрослых и детей, проводятся развивающие занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: petrozavodsk-mo.ru.