В Петрозаводске нашли водителя, едва не убившего людей на Чапаева

Госавтоинспекция Петрозаводска нашла водителя, который едва не сбил двух пешеходов 8 марта на улице Чапаева.

Инцидент попал в объектив регистратора машины, ехавшей рядом. На кадрах видно, как два автомобиля остановились, чтобы пропустить людей, тогда как двигавшееся по левой полосе транспортное средство чуть не снесло их.

По данным ГИБДД, нарушителем оказался 50-летний горожанин за рулем автомобиля «Шкода Октавия». Ему предстоит оплатить штраф в размере 1500 рублей. // Фото: скриншот видео dtpptz