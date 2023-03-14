Жителя Карелии судили за повторную езду в нетрезвом виде

В Прионежском районе местного жителя судили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, мужчина сел пьяным за руль автомобиля, который ему не принадлежит, и поехал в сторону села Рыбрека. Там его остановили сотрудники ДПС. Выяснилось, что ранее нарушителя уже привлекали к ответственности за пьяную езду.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на 180 часов. Также на два года жителю Карелии запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. // Фото: unsplash.com