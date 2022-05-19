В Петрозаводске Госкомитет проверит реконструированное здание

В рамках строительного надзора специалистами Госкомитета Карелии проводится выездная проверка объекта капстроительство объекта на месте разрушенного двухэтажного корпуса предприятия Петрозаводского пивоваренного завода на улице Луначарского.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы уже ознакомились с проведенной реконструкцией складского помещения для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. В настоящее время подрядчик выполнил строительство основного здания с пристраиваемым тамбуром, в котором предусмотрены помещения для холодильных и морозильных камер, а также отдельного помещения теплогенераторной.

На втором этапе строительства запланирован капитальный ремонт сохраненного шестиэтажного корпуса. Контрольно-надзорная поверка продлится до конца мая. Фото: vk.com/goskomitetrk.