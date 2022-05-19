Жительница блокадного Ленинграда рассказала о военном детстве

Лидия Леонидовна Каберегина (в девичестве Троккель) пережила блокаду Ленинграда. Воспоминания раннего детства врезались в память навсегда. Особенным в ее совсем еще маленькой жизни был день 20 августа 1943 года. Тогда в результате массированной бомбёжки тяжело ранило ее маму, а ей самой оторвало руку.

Девочка умирала от дистрофии, от полученных ранений. Но не имеющая границ человечность оказавшихся рядом людей спасла.

Часть I.