19 мая 2022, 19:44
Общество

Жительница блокадного Ленинграда рассказала о военном детстве

Лидия Каберегина уверена, что детям удалось выжить только благодаря доброте и честности взрослых

Лидия Леонидовна Каберегина (в девичестве Троккель) пережила блокаду Ленинграда. Воспоминания раннего детства врезались в память навсегда. Особенным в ее совсем еще маленькой жизни был день 20 августа 1943 года. Тогда в результате массированной бомбёжки тяжело ранило ее маму, а ей самой оторвало руку.

Девочка умирала от дистрофии, от полученных ранений. Но не имеющая границ человечность оказавшихся рядом людей спасла. 

Часть I.

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дети войны
блокадница
Лидия Каберегина
воспоминания
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