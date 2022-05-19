На «Кургане» проведут марш-бросок для допризывной молодежи

Своеобразная визитная карточка Карелии – марш-бросок «Никто, только мы!» состоится 21 мая на базе спортивного комплекса «Курган», сообщает пресс-служба правительства республики. В мероприятии примет участие молодежь допризывного возраста – 16-18 лет. Открытие состязаний состоится в 10.30, старт будет дан в 11.00.

Марш-бросок в Карелии проводится с 2014 года. Ежегодно в нем принимают участие свыше 100 молодых жителей региона. Как рассказали организаторы, все кандидаты проходят предварительный отбор и сдают контрольные нормативы по физической подготовке. Инструкторами соревнований являются действующие офицеры спецназа Росгвардии и УФСИН республики.

Сам марш-бросок включает в себя преодоление 5-километровой дистанции по сильно пересеченной местности с выполнением различных команд, по уровню приближенными к испытаниям для подразделений спецназа ВС и силовых структур. Победителям, успешно преодолевшим дистанцию и все испытания, а также поразившим из винтовки три стрелковые мишени из пяти выстрелов, вручаются Малиновые береты. На сегодняшний день такими знаками отличия награждено уже 109 человек. Фото: gov.karelia.ru.