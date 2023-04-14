В Петрозаводске цветочные вазоны используют в качестве мусорных урн

Петрозаводчане возмущаются: некоторые горожане бросают мусор в цветочные вазоны, и, судя по всему, таких несознательных граждан немало. Фото переполненных отходами декоративных чаш появились в группе "Подслушано в ПТЗ".

Новые вазоны появились в Петрозаводске три года назад. Малые архитектурные формы, которые устанавливал подрядчик, были выполнены в виде глобусов с цветами.

Предполагалось, что прохладное время года вазоны также послужат украшением: в них хотели размещать композиции из хвойных растений и вереска. Но что-то пошло не так, и с осени по весну никаких букетов в вазонах нет. А мусор есть.

В 2022 году в столице Карелии установили еще 65 новых вазонов. Полсотни из них – уже знакомые горожанам сферы или глобусы, еще пятнадцать выполнены в форме чаш или плато.

Вазонами украсили проспект Александра Невского, скверы Березка, Дружбы, 70-летия Победы, Анны Лисицыной, Маршала Мерецкова, аллеи Березовую и Отцов, Первомайскую площадь, территорию возле Ротонды на Онежской набережной.

Администрация тогда призывала петрозаводчан бережно относиться к вазонам, клумбам, цветам и другим элементам оформления города.

Очевидно, что призыв многие горожане не услышали. А, возможно, в Петрозаводске просто не хватает мусорных урн. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".



