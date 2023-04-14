14 апреля 2023, 14:39
Общество

Мемориальную доску установили в память о погибшем участнике СВО

Памятная доска появилась в школе №8, где учился погибший Алексей Саватькин

В школе №8 в Петрозаводске открыли мемориальную доску в память об Алексее Саватькине, погибшем в ходе специальной военной операции.

Мемориальную доску на стене учреждения открыли сестра и тетя погибшего петрозаводчанина, сообщили в мэрии. В школе №8 молодой человек отучился семь лет.

На церемонию пришли школьники, юнармейцы и педагоги, военный комиссар города Владимир Кудрик и представители органов власти. // фото пресс-служба администрации города

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мемориальная доска
школа №8
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