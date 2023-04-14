Мемориальную доску установили в память о погибшем участнике СВО

В школе №8 в Петрозаводске открыли мемориальную доску в память об Алексее Саватькине, погибшем в ходе специальной военной операции.

Мемориальную доску на стене учреждения открыли сестра и тетя погибшего петрозаводчанина, сообщили в мэрии. В школе №8 молодой человек отучился семь лет.

На церемонию пришли школьники, юнармейцы и педагоги, военный комиссар города Владимир Кудрик и представители органов власти. // фото пресс-служба администрации города