Около 400 000 рублей жителям Карелии вернули после перерасчета за ЖКУ

После обращения в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии жителям республики в первом квартале 2023 года возвращено около 400 тысяч рублей в качестве перерасчета платы за ЖКУ. Более трети от общей суммы перерасчета связано с корректировкой платы за электроэнергию на общедомовые нужды в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В первом квартале в Госкомитет от жителей республики поступило 308 обращений, касающихся проверки правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. В обращениях жителей многоквартирных домов наиболее частыми являлись вопросы, связанные с нарушениями при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, платы за коммунальную услугу по отоплению, а также касающиеся нарушений при начислении платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По ряду из них заявителям даны соответствующие разъяснения требований действующего жилищного законодательства, применяемых тарифов, расчета платы за ОДН/СОИ и потребляемые ресурсы в многоквартирных домах с различными способами управления.

По результатам рассмотрения поступивших обращений, проведенных Госкомитетом мероприятий и исполнения требований надзорного ведомства собственникам жилых помещений в многоквартирных домах республики в первом квартале 2023 года произведена корректировка платы и возвращено свыше 390 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены им в виде платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом около 130 тысяч рублей из этой суммы связаны с корректировкой платы за электроэнергию на общедомовые нужды в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу. В связи с тем, что из-за физического износа зданий, его отдельных частей и инженерных систем жители в таких домах несут дополнительные издержки для обеспечения благоприятных условий проживания, законодательство предусматривает оплату коммунальных ресурсов, поставляемых жителям аварийных домов, по установленному нормативу, а не по данным приборов учета.

Госкомитет обращает внимание собственников помещений в многоквартирных домах на то, что выяснять причины изменения суммы платы за ЖКУ необходимо прежде всего у поставщиков услуг. Если полученные разъяснения не удовлетворяют, можно обратиться в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Сделать это необходимо в установленном законодательством порядке – в электронном виде с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru, для этого заявителю необходимо иметь логин и пароль на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), или лично по адресу г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д.4 (с паспортом). // Фото: vk.com