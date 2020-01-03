В первые сутки нового года в Карелии родились девять малышей

В первые сутки наступившего года в Карелии родились девять малышей - пятеро мальчиков и четыре девочки. Такой информацией поделился министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Пятеро новорожденных - трое мальчиков (один из которых родился в 0 часов 20 минут) и две девочки - появились на свет в Республиканском перинатальном центре, двое - в Родильном доме имени К.А. Гуткина, по одному - в Костомукше и Беломорске.

По словам министра, все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.