Петрозаводск попал в список наименее матерящихся городов России

Эксперты провели массовый опрос населения и выяснили, в каких городах России люди чаще используют ненормативную лексику. Об этом со ссылкой на исследование Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России сообщает «Российская газета».

Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Опрос затронул города с населением более 250 тысяч человек.

Самыми матерящимися среди них оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки, как выяснилось - города, жители которых реже всего прибегают к матерной брани.

Авторы исследования соотнесли показатель «чистоты» речи с различными показателями благосостояния населения: качеством дорог, финансовой грамотностью и заботой о собственном здоровье. Они установили, что города, где меньше матерятся, как правило, отличаются более высоким уровнем жизни.

В то же время населенные пункты, где ненормативная лексика широко используется, в среднем благоприятней для бизнеса: их население больше расположено к предпринимательству, в них меньше уровень оплаты труда. «С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», - приводит издание слова директора Института Алексея Зубца.