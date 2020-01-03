Жительница Петрозаводска спасла собаку, сбитую машиной 31 декабря

Настоящее новогоднее чудо совершила петрозаводчанка Елена Аминева. В канун Нового года она спасла жизнь совершенно незнакомому псу, сообщает паблик «Республика Карелия».

31 декабря на Древлянке Елена нашла пса, которого сбила машина. Он из последних сил полз в сторону леса. Пес был сильно изранен, нужна была срочная операция, но в канун Нового года ни одна из ветклиник Петрозаводска не работала. Принять пса согласились ветеринары из Санкт-Петербурга.

На помощь Елене пришли другие неравнодушные жители республики. Удалось найти такси. Из-за серьезных травм внутренних органов шансы на спасение сокращались с каждым часом, но пес доехал до врачей. Нашлись и доноры: на просьбу Елены откликнулись более 70 владельцев собак, готовых помочь псу.

В новогоднюю ночь ветеринары провели сложную операцию, и сейчас пес набирается сил в стационаре.

«Песа всем передает привет из клиники! От всего сердца спасибище всем людям, кто был и есть рядом с нами! Без вас мы бы с Песом не справились!!!» - написала Елена на своей странице в соцсети.