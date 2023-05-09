В небе над Петрозаводском прогремел праздничный салют

Сегодня в 22:00 на площади Кирова прогремел праздничный салют. Это финальная точка в праздновании Дня Победы в столице Карелии.

Жители Петрозаводска в большом количестве устремились на главную площадь города. Несколько улиц до площади Кирова были буквально заполонены машинами. На улице Правды, например, ближе к 10 часам вечера припарковаться было негде.

Стражи порядка тем временем разворачивали на площади Кирова дополнительные меры ограничения и защиты.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит праздничный салют и каким он будет. Салют петрозаводчан не разочаровал: несмотря на начинающиеся белые ночи, 560 залпов в вечернем небе смотрелись красиво.

Напомним, что согласно Федеральному закону в городах, которые удостоены звания "Город воинской славы", должны проводить салют три раза в год: 23 февраля, 9 мая и на День города.

Так что следующий праздничный фейерверк петрозаводчане увидят в День города 24 июня. //Фото: Екатерина Барсова.