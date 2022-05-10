Кемь почтила память участников Великой Отечественной войны

9 мая в Кеми прошло шествие «Бессмертного полка». В акции приняло участие рекордное количество жителей. Шествие завершилось митингом у мемориала Морской порог. Ветераны поблагодарили организаторов за выбор места для проведения праздничных мероприятий.

«Митинг у Морского порога, шествие «Бессмертного полка» – прошли торжественно и по доброму волнительно. Место для концерта агитбригады и «Солдатской каши» выбрано очень удачно. Сквер «Жертв революции» излюбленное место для кемлян. Вид на воду обворожителен. Места достаточно и многие кемляне предлагали и в последующие года рассматривать данное место для проведения праздников, в том числе и праздника на 9 мая», – революции» излюбленное место для кемлян. Вид на воду обворожителен», – такими словами выразили благодарность организаторам праздника ветераны войны, бывшие малолетние узники, труженики тыла и ветераны труда.

Напомним, на главной городской площади, как только установилась хорошая погода начались ремонтные работы. Подрядчик приступил к реализации проекта, чтобы соблюсти все установленные контрактом сроки. В следующем году горожане смогут отметить праздник Великой Победы уже на обновленной площади. Фото: vk.com.