Сорок тысяч жителей Карелии участвовали в шествии "Бессмертного полка"

Жители Карелии достойно отметили праздник Победы. Только в шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти 40 тысяч человек, половина из них – в столице республики. Как сообщили в пресс-службе правительства, всего в регионе 9 мая было проведено около 170 праздничных мероприятий.

Кроме традиционных возложений цветов к мемориальным комплексам и торжественных прохождений военнослужащих в разных населенных пунктах Карелии прошли концерты, легкоатлетические эстафеты, патриотические молодежные фестивали, конкурсы чтецов. В ряде районов была организована работа полевых кухонь.

«В большинстве мероприятий приняли участие дети и молодежь. Жители и гости региона приходили целыми семьями, представляя разные поколения. В каждом районе и городском округе региона, в деревнях и селах почтили память погибших»,

- рассказали в пресс-службе правительства.

Только в Петрозаводске отдали дань уважения защитникам Отечества в строю «Бессмертного полка» 20 тысяч 800 горожан. Завершились торжества концертом на площади Кирова. Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с артистами и собравшимися на площади исполнил песню «День победы». Праздничный салют стал финалом праздника. Фото: gov.karelia.ru.