Выяснили, сколько стоит салют в Петрозаводске на День Победы

В Петрозаводске - городе воинской славы - 9 мая обязан быть салют. Выяснили, каким он будет в этом году и сколько стоит.

Салют по традиции прогремит на площади Кирова 9 мая в 22:00. Красочное зрелище будет длиться шесть минут, 560 залпов.

Будут использованы изделия колибра 60 мм (желтая волна, зеленая волна и другие), 75 мм (белый пион, оранжевые георгин и другие), 100 мм (синяя хризантема и другие).

Согласно закупочной цене, праздничный салют в Петрозаводске в этом году стоит 400 тысяч рублей.

В Федеральном законе сказано, что в городах, которые удостоены звания "Город воинской славы", должны проводить салют три раза в год: 23 февраля, 9 мая и на День города. // Фото: freepik.com.