Робот Славик представляет Карелию на форуме в Сочи

В Сочи стартовал международный фестиваль научно-технического творчества для молодежи «От Винта!». Карелию на форуме представляет команда детского технопарка «Кванториум Сампо». Ребята выступают с проектом «Робот - помощник Славик».

Робот Славик умеет перемещаться, отвечать пользователю на голосовые команды, выражать эмоции, используя дисплей и подсветку. У робота есть расширенный функционал, позволяющий подключить к нему второй монитор и развернуть удаленный рабочий стол без помощи еще одного компьютера. Кроме того, Славик способен находить информацию в сети Интернет, а также с ним можно просто весело провести время и поиграть.

Участники карельской команды занимаются робототехникой, программированием и 3D-моделированием, являются победителями и призерами всероссийских и международных соревнований по робототехнике и искусственному интеллекту.

Над проектом команда работала под руководством педагога дополнительного образования «Кванториума Сампо» Ксении Медведевой.

Участников фестиваля ожидает насыщенная культурная программа и интерактивная выставка. Там будут представлены достижения отечественной промышленности, современные образцы продукции инжиниринговых центров, молодежных проектных команд. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.