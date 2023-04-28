Автовокзал изменяет рейсы из-за ухудшения дорожных условий

ГУП РК «Карелавтотранс» сообщил об изменениях в расписании. Информация представлена в официальном паблике предприятия.

Так, с 28 апреля из-за ухудшения дорожных условий автобусы по маршруту Петрозаводск - Ладва-Ветка через Ужесельгу будут доезжать до поселка Ладва.

«Выполнение рейсов до поселка Ладва-Ветка будет возобновлено после устранения причин, препятствующих движению автобусов», - отмечается в сообщении. // Фото: unsplash.com