Учителем года Карелии стал преподаватель физики из Костомукши

В столице Карелии после трех дней конкурсных испытаний назвали имена победителей двух конкурсов - "Учитель года Карелии – 2023" и "Воспитатель года Карелии – 2023". Лидеры представили уникальные методики работы с детьми, авторские наработки, которые оказались лучшими.

Учителем года стал Алексей Боккин, преподаватель физики из Гимназии Костомукши. Алексей, помимо диплома, получил сертификаты на денежные премии: личный на 100 тысяч рублей, а также на ремонт и оборудование в свой учебный кабинет в размере 500 тысяч рублей.

Воспитателем года Карелии названа Светлана Кондратьева, инструктор по физической культуре детского сада "Колосок" в Кондопоге. Светлане вручили сертификат номиналом 100 тысяч рублей.

Победители конкурсов "Учитель года Карелии" и "Воспитатель года Карелии" представят республику на всероссийских этапах конкурсов и традиционно станут советниками министра образования и спорта Карелии на один год. // Фото: Алексей Боккин.