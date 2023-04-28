Названа актуальная численность населения Карелии и Петрозаводска

Карелиястат представил данные о численности населения республики на 1 января 2023 года. Информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно статистике, основанной на результатах последней переписи населения, численность постоянного населения Карелии в начале этого года составила 527,9 тысячи человек. Из них 80% - это городские жители, 20% - сельские. За год число жителей республики сократилось на 4,5 тысячи человек.

Население Петрозаводска на 1 января составило 235,8 тысячи человек. Крупнейшие районы - Кондопожский (31,7 тысячи) и Сегежский (31,6 тысячи). В Костомукшском городском округе живут 26,5 тысячи человек. Самый маленький район Карелии - Калевальский. Его население составляет всего 5,9 тысячи человек. // Фото «Петрозаводск говорит»