Стала известна программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска представили программу празднования Дня Победы (0+). 9 мая состоятся парад, концерты, выступления спортсменов, интерактивные площадки для семей, акция «Солдатская каша».

По традиции празднование начнется с церемонии возложения цветов и венков к мемориалам «Аллея Памяти и Славы» и «Вечный огонь», затем цветы возложат к стеле Города воинской славы. На площади Кирова покажут парад на Красной площади в Москве. В 11:00 на площади Кирова состоится марш воинов Петрозаводского гарнизона, парадных расчетов Пограничного управления ФСБ, МЧС, ФССП, ФСИН России по РК, военной кафедры ПетрГУ, Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Петрозаводского президентского кадетского училища, Карельского кадетского корпуса. В 11:40 на площади будет проходить концерт хоров. Музыка будет звучат на площади до самого вечера.

В 14:00 на площади Кирова, проспекте Карла Маркса и площади Ленина состоится традиционная легкоатлетическая эстафета.

Шествие «Бессмертный полк» в привычном формате проходить не будет. Портреты участников Великой Отечественной войны предлагают размещать в соцсети, окнах квартир, на автомобилях. Отдельная площадка «ПоZыVной – Победа!» будет посвящена участникам специальной военной операции и членам их семей. У здания МВД прозвучат песни и стихи из сборника о солдатах и офицерах, будет организована акция по сбору гуманитарной помощи, в шатре будут показывать документальные кадры и будут представлены экспонаты, вывезенные с территории Донбасса.

В 22:00 на аллее Воинской славы прогремит праздничный фейерверк. Полную программу можно посмотреть здесь. // фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин