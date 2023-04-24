Равнодушие власти приводит к утрате памятников

В Карелии 5 тысяч объектов культурного наследия, 1747 из них - федерального значения. Все они нуждаются в охране, реставрации, вовлечению в использование, а по двум тысячам выявленных ОКН нужна еще и экспертиза, работы по сохранению.

В ожидании туристического сезона бьет тревогу общественность Медвежьегорского района. На его территории 467 ОКН федерального значения, 264 из которых - памятники архитектуры. Для сбережения такого богатства нужен глаз да глаз, а на памятниках не обеспечена даже пожарная безопасность. Обычно они не имеют никакой вообще охраны: заходи кто хочешь. И заходят…

Из бюджета Карелии на все охранные мероприятия выделено 27 млн рублей, большая часть которых уйдет на содержание чиновников. Власть равнодушно смотрит на проблемы охраны памятников. Почему? Подробности – в нашем материале.