Остров Кижи откроет летний сезон 29 апреля

29 апреля будет открыт новый летний сезон на острове Кижи, сообщает сайт музея-заповедника. На сайте уже можно приобрести билеты на программы с проездом из д. Оятевщина (Медвежьегорский район).

На Майские праздники на острове Кижи для гостей откроется интерьер главной жемчужины — Преображенской церкви. Новинка сезона — водяная мельница: загляните внутрь и узнайте, как она устроена.

Впервые будут предложены программы с размещением в старинном доме в деревне Ямка. Дом недавно отреставрирован по проекту известного карельского дизайнера. // Фото: Музей-заповедник «Кижи»