Акт лицемерия на Петрозаводской набережной

После вступления Финляндии в НАТО скульптуры на набережной Петрозаводска, символизирующие нерушимую дружбу двух стран, смотрятся по меньшей мере странно.

Это монументы «Волна дружбы» (1997 год) из города побратима Варкауса и «Единство» (2003 год), имеющий подназвание «Искра дружбы». Скульптуры созданы во времена вестернизации нашей страны, что нравилось зарубежным «партнерам», как любит их называть наш президент. И его иронию можно понять: прошло не так много времени, и мы увидели цену «партнерства».

А ведь у нас самая протяженная граница с Евросоюзом, и отношения двух стран – России и Финляндии - в новой военной конфигурации становятся уже стратегически важными.

Нас во времена геологического формирования северной территории разделил хребет Маанселькя, который простирается вдоль российско-финляндской границы от Норвегии до Карелии. Проблема началась именно с него. (Видео)