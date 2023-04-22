Солист Музыкального театра Карелии получил «Золотую Маску»
Вечером 22 апреля состоялась церемония награждения высшей театральной премии России "Золотая маска". Солист Музыкального театра Карелии Павел Назаров получил заветную для всех актеров "маску" за роль Тонио в спектакле "Паяцы".
Павел Назаров окончил Петрозаводскую государственную консерваторию в 2013 году. Солист Музыкального театра с 2011 года. Лауреат высшей театральной премии Республики Карелия «Онежская маска» в номинации «лучшая роль второго плана» за исполнение партии Альфио в спектакле «Сельская честь» (2019) и в номинации «лучшая мужская роль» за исполнение партии Тонио в спектакле «Паяцы» (2023).
"Паяцы" - опера о театре, события разворачиваются в репетиционном зале, в гримуборных и на сцене. Публика горячо приняла постановку, в Музыкальном театре Карелии всегда аншлаг на "Паяцах".