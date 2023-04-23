Общественники Карелии требуют охраны объектов культурного наследия

Текст: Татьяна Смирнова

Отчет министра экономического развития Карелии Ермолаева о состоянии туристической индустрии Карелии, прозвучавший на днях в стенах парламента, вызвал недоумение общественности Заонежья. Деревянные памятники архитектуры заброшены, а туристов к ним зазывают…

Сорок лет назад, 18 апреля, по решению ЮНЕСКО был учрежден Международный день памятников и исторических мест. Его цель – привлечь внимание людей к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В нашей республике охрана большинства объектов, признанных памятниками федерального и регионального значения, вызывает огромную тревогу общественности. Достаточно проехать по деревням Великогубского поселения, на территории которого сосредоточено большинство деревянных архитектурных памятников Заонежского полуострова, чтобы впасть в уныние.

Местные жители с нескрываемым ужасом ждут очередного туристского сезона, когда в их деревни – жилые и полузаброшенные – хлынут потоки гостей, в значительной части неорганизованных, предоставленных самим себе. Но даже если и с гидами-экскурсоводами прибудут сюда гости – за всеми не углядишь: одна брошенная незатушенная сигарета, оставленный догорать костер - и нет старинной часовни, уникального дома, а то и всю деревню поглотит огонь.

Вопрос охраны деревянных памятников Заонежья в декабре прошлого года обсуждался на Общественном совете музея-заповедника «Кижи», его подняла председатель КРОО «Заонежье» Валентина Сукотова, которая с весны до осени проживает в родительском доме села Космозеро и не понаслышке знает, какими тропами ходят туристы и что оставляют за собой.

Памятники материковой части полуострова не относятся к ведению музея, но его руководство не обходит вниманием достояние материальной культуры Русского Севера окрестных деревень. Вот и на этот раз разговор получился заинтересованный, по его итогам было составлено письмо в адреса правительственных структур, отвечающих за туризм и сохранение объектов культурного наследия. Председатель Общественного совета, доктор филологических наук, профессор Ирма Муллонен просила руководителей минэкономразвития и двух управлений – по туризму и охране памятников Карелии – незамедлительно, до начала туристского сезона, собрать совещание с участием представителей турбизнеса, епархии, общественности, чтобы коллективно обсудить меры по защите уникальных построек.

«В Заонежье почти все объекты культурного наследия оставлены без присмотра, нередко они используются туристами как место ночлега и отдыха. А это и костры, и пикники. Одновременно идет активная реклама, приглашающая посещать Заонежье с его красотами и памятниками. За последнее время резко увеличился поток приезжих граждан от незарегистрированных туристских маршрутов, о появлении которых не знают районные власти и даже главы поселений. Это особенно беспокоит общественность края, так как экскурсионные группы, зачастую никому неизвестные, оказываются на объектах культурного наследия беспрепятственно»,

– говорится в обращении.

Ответы, поступившие в адрес Общественного совета музея «Кижи», были расплывчатыми, впрочем, как всегда у чиновников. Руководитель управления по охране памятников Гуртова сообщила, что подготовка такого совещания требует организации рабочего взаимодействия между органами исполнительной и местной власти, а также заинтересованными сторонами – общественностью и представителями турбизнеса. Кроме того, по мнению чиновницы, рассмотрение этого вопроса возможно только после завершения реорганизации, в ходе которой минэкономразвития будут переданы функции управления по туризму. А замминистра экономического развития Виноградова сообщила, что ведомство готово принять в совещании участие… в качестве слушателя.

Ответственность за решение обозначенных в обращении проблем чиновница возложила на местное самоуправление и общественность, которая может оказать помощь главам поселений «в реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и своевременное выявление нарушителей правопорядка». Прочитав такой ответ, можно предположить, что руководитель ведомства, отвечающего за развитие туризма в регионе, до конца не поняла, о чем сигнализирует доктор наук Ирма Муллонен.

«Вместе с тем, создание новых культурных проектов, которые могут стать центрами активизации жизни местного сообщества и одновременно точками туристского притяжения, возможно только при наличии инициативы на местах и поддержке со стороны населения»,

– поставила точку чиновница, открестившись от поставленных общественностью проблем.

Вопрос организации совещания по сохранению памятников архитектуры завис на несколько месяцев.

На днях состоялось заседание комитета по экономической политике ЗС Карелии, где отчет о ходе реализации государственной программы Республики Карелия «Развитие туризма» и перспективах развития туристского комплекса Республики Карелия держал министр минэкономразвития Олег Ермолаев. Было много цифр, в том числе присутствующие узнали, что объем бюджетного финансирования, предусмотренного на развитие туристического направления, только в 2022 году составил более 505 миллионов рублей, что почти равно налоговым поступлениям за этот год – более 400 миллионов рублей.

Инвестиционные проекты, поддержанные республикой, идут в гору, решаются вопросы отведения земли для турбизнеса, строятся новые объекты по приему гостей, массово готовятся гиды… А как поживают находящиеся в опасности деревянные памятники, которые стремятся посмотреть туристы? О них не было сказано ничего. Даже в конце доклада, когда речь зашла о проблемах отрасли, министр Ермолаев назвал среди препятствующих развитию туризма в Республики Карелия «недостаточное количество мест размещения, а также необходимость обновления имеющихся туристических продуктов и создание новых видов активностей».

Обращение общественности о проблемах памятников Заонежья, надо полагать, к новым видам активностей не относится. Пытавшаяся высказаться о происходящем на «турмаршрутах» в Заонежье Валентина Сукотова была осажена председательствующим депутатом Лиминчуком. Дескать, у каждого деревянного памятника есть хозяин, к ним и апеллировать надо.

Кто же спорит? Вот церковь Александра Свирского 18 века в Космозере является памятником федерального значения, переданным в пользование епархии, то есть хозяин у нее – государство, но от этого никто не торопится спасать уникальный объект от гниения и протечек, а также от пожара – рядом нет средств тушения, а пожарная часть находится в Великой Губе, где три пожарные машины с 30-летним стажем работы и способностью поднять струю воды на высоту 10 метров, когда купол памятника – 30 метров…

Расстроенная таким безразличием к требованиям общественности, Валентина Сукотова написала в соцсети обращение, в котором указала, что на адресованное чиновникам обращение Ирмы Муллонен о необходимости собраться и обсудить накануне туристского сезона проблемы сохранения памятников никто толком не ответил.

«До сих пор ходим по кругу, пошёл пятый месяц. Ответственная за организацию этой встречи, сотрудник управления по охране памятников Светлана Куспак даже разговаривать не захотела, отправила представителей общественности в министерство экономического развития: там решают эти вопросы. А в министерстве экономического развития, со слов секретаря министра Ермолаева, не могут найти письмо: много бумаг, потерялось. «Приходите в министерство, найдём ваше письмо!» - заявил министр»,

– пишет руководитель КРОО «Заонежье».

Обращение было замечено региональной властью. Для рассмотрения и ответа было направлено… в минэкономразвития, Ермолаеву.

Пришедшие в обсуждение неравнодушные граждане от души высказались в адрес чиновников, которые, по их мнению, не желают решать «препятствующие развитию туризма в Республики Карелия» проблемы. На что получили совет «придерживаться корректного тона при публикации обращений в социальных сетях».

«Напомним, что "Унижающие достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под статью УК РФ об оскорблении представителя власти". Статья 319 УК РФ предусматривает за оскорбление представителя власти штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года»,

- предупредили возмущенных граждан чиновники.

Тут хочется напомнить всем тем, кто собирается эксплуатировать памятники деревянного зодчества, что при существующем отношении, возможно, скоро и показывать гостям будет нечего, кроме Кижей, где как раз за счет государства охрана памятников организована на высшем уровне.

Надо поторопится с защитой, чтобы не повторилась трагедия, случившаяся осенью 2012 года в деревне Есино (Часовенская) где за 20 минут, как свечка, сгорел замечательный памятник зодчества XVIII века.

Сгоревшая часовня

«Когда, преодолев 40-километровое расстояние, на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения, деревянное строение уже догорало, – сообщал интернет-ресурс «Петрозаводск говорит». – Сгоревшая часовня была построена в честь Великомученицы Варвары и являлась объектом культурного наследия федерального значения. Как многие подобные сооружения, расположенные на территории нашей республики, часовня не охранялась, и вход в неё был свободен для всех желающих».

О том, что причиной пожара, уничтожившего памятник архитектуры федерального значения, был поджог, стало известно после проведения пожарно-технической экспертизы.

«Это огромная потеря для Карелии. Часовня Варвары – уникальный культурный объект!»,

- так прокомментировал тогда пожар в деревне Есино известный исследователь деревянного зодчества, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Вячеслав Орфинский.

В Министерстве культуры Карелии сообщили, Варваринская часовня, построенная в конце XVIII века, представляла историко-архитектурную ценность как заонежский тип культовой постройки, который сохранил свой облик почти без изменений. Именно поэтому часовня являлась памятником федерального значения и находилась в федеральной собственности. А за шесть лет до пожара ее почти полностью отреставрировали. Виновного в поджоге уникального памятника так и не нашли…

Депутат ЗС Карелии Эмилия Слабунова так охарактеризовала в соцсети существующее положение: «В Международный день памятников и исторических мест важно напомнить о том, что в Карелии 5 тысяч объектов культурного наследия, 1747 из них - федерального значения. Все они нуждаются в охране, реставрации, вовлечению в использование, а по 2 тысячам выявленных ОКН нужна еще и экспертиза, работы по сохранению. Не случайно в ожидании туристического сезона бьет тревогу общественность Медвежьегорского района. На его территории 467 ОКН федерального значения, 264 из которых - памятники архитектуры. Для сбережения такого богатства нужен глаз да глаз, а на памятниках не обеспечена пожарная безопасность. Из бюджета Карелии на всё про всё выделено 27 млн рублей, большая часть которых уйдет на содержание чиновников. Поправка в бюджет нашей фракции о выделении на цели охраны дополнительно хотя бы 15 млн рублей была заблокирована».

P.S. Информация к размышлению: в России до XVIII века вообще не существовало понятия «памятник». Государством охранялись только религиозные святыни. Но и это не помогло сберечь их значительную часть. Произведения древнерусского искусства уничтожались огнем и войнами. Первый указ об охране памятников архитектуры был подписан Петром I. В 1722 году, проезжая Казань, он осмотрел руины древнего города Булгара – средневековой столицы Волжской Булгарии. Царь не только приказал скопировать несколько надписей, но и «прислал из Астрахани Казанскому губернатору повеление отправить немедленно к остаткам разоренного города несколько каменщиков с довольным количеством извести для починки поврежденных и грозящих упадком строений и монументов, пещись о сохранении оных, и на сей конец всякий год посылать туда кого-нибудь осматривать для предупреждения дальнейшего вреда». Петр приказал провести охранные работы и снять копии памятников Булгарского городища для дальнейшего изучения. После этого указа в России стали проводить и другие мероприятия по сохранению памятников и достопримечательных мест, благодаря чему до нас дошли многочисленные объекты культурного наследия.