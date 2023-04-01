В НАТО анонсировали масштабные военные учения

Крупнейшие воздушные учения в истории НАТО Air Defender-2023 пройдут в июне, пишут «Известия». До 210 самолетов и 10 тысяч участников из 18 стран будут отрабатывать боевые действия в воздушном пространстве Европы, сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Германии.

На время маневров ФРГ частично закрое воздушное пространство. Сообщается, что в учениях примут участие Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Словакия, Испания, Чехия, Турция, Венгрия, США и Великобритания.

В качестве цели учений Air Defender 2023 называется оптимизация и расширение сотрудничества между странами и их вооруженными силами: «Необходимо подчеркнуть возможности и сплоченность НАТО». // фото unsplash.com