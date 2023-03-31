Рыбаки сломали удочку, вытягивая огромную рыбину

Тихоокеанского голубого тунца весом 306 кг поймали у побережья американского штата Техас, сообщает «Лента». Такой улов – большая удача. Капитан рыболовного судна отметил, что поймать рыбу таких размеров удается нечасто.

Рыбакам потребовалось два часа, чтобы вытащить из воды рыбину. Во время противостояния человека и тунца даже сломалась удочка. Несмотря на это улов подняли на борт, а потом доставили на берег. Тунца разделали и продали.

Тихоокеанский голубой тунец - второй по величине после обыкновенного тунца представитель своего рода. Может достигать в длину трех метров, при этом может весить до 450 килограммов, мясо считается деликатесом. // фото unsplash.com