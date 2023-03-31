Свет увидит новый роман о Джеймсе Бонде

К коронации короля Великобритании Карла III издадут новый роман об «агенте 007» Джеймсе Бонде. Автором книги «На секретной службе Его Величества» стал английский писатель и актер Чарли Хигсон, сообщает «Лента». До этого Хигсон написал пять романов из серии «Молодой Бонд» о юности агента британской разведки.

В новом романе действие развернется за два дня до церемонии, 4 мая. Супершиону предстоит предотвратить попытку сорвать торжественное событие.

Оригинал Яна Флеминга «На секретной службе Ее Величества» вышел 60 лет назад в 1963 году. // скриншот заставки фильма «Доктор Ноу» (16+)