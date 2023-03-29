Огромная дыра образовалась на Солнце – чем это грозит Земле

На Солнце образовалась дыра, в двадцать раз превышающая размеры Земли. О появлении корональной дыры сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

Солнечный ветер со скоростью, которую даже трудно себе представить – 1,8 млн миль в час, направляются на нашу планету. По наблюдению ученых, поток может достигнуть планеты 31 марта или 1 апреля, пишет газета «Известия».

Ученые наблюдают за ситуацией, чтобы увидеть, повлияет ли солнечный поток на магнитное поле Земли, спутники и технологии, или ветер минует нашу планету.

Согласно наблюдениям лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие дни магнитная сфера будет находиться в спокойном состоянии.

До этого корональная дыра в 30 раз больше Земли была обнаружена на Солнце 23 марта, высвободившийся солнечный ветер спровоцировал полярные сияния. // фото unsplash.com