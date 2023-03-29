«Секретные материалы» могут перезапустить с другими актерами

Сериал «Секретные материалы» может быть перезапущен с новым актерским составом. Об этом рассказал его создатель Крис Картер. Слова продюсера приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Автором продолжения сериала может стать режиссер Райан Куглер. «Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять "Секретные материалы" с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа», - сказал Картер, не углубившись в детали проекта и возможные сроки выхода продолжения сериала на экраны.

Первые серии «Секретных материалов» вышли на экраны в 1993 году. Главные роли в картине исполняют Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. // Фото: unsplash.com