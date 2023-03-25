СМИ: Фармкомпания свернула поставки в Россию лекарства от диабета

Датская фармкомпания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета «Оземпик». Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на Росздравнадзор.

Зарубежный производитель уведомил российскую сторону о прекращении поставок лекарства еще в ноябре 2022 года.

В 2021 году препарат в госсегменте был реализовано на 18,66 млн руб, через аптеки - на 1,23 млрд руб, в 2022 году в госсегменте - на 581,58 млн руб, через аптеки - на 2,2 млрд руб, следует из данных маркетингового агентства DSM Group. Аналитическая компания RNC Pharma утверждает, что в 2021 году датская компания ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 миллиарда рублей, в 2022 году - на 1,86 миллиарда рублей.

Препарат еще доступен в ограниченном количестве аптек. Источник издания, связанный с фармрынком, утверждает, что на складах препарата не осталось.

«Оземпик» применяют при сахарном диабете второго типа. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). // фото unsplash.com